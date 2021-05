Theoretisch können Wirte an Pfingsten wieder die Außengastronomie öffnen – und bereiten sich in Buchloe auch vor. Doch praktisch können Behörden und das Wetter das verhindern

17.05.2021 | Stand: 15:15 Uhr

Das Auf und Ab bei den Corona-Fallzahlen treibt auch den Gastwirten in der Region die Schweißperlen auf die Stirn. Zwar waren die Infektionszahlen vorige Woche rückläufig, doch zuletzt wieder auf 92,1 in den vergangenen sieben Tagen gestiegen. Dennoch könnten Gastwirte an Pfingsten zumindest ihre Außengastronomie wieder öffnen, doch so richtig trauen sie der Sache nicht. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Rolf Wörndl, Wirt vom Gasthof Eichel in Buchloe, zweckoptimistisch.