Italien-Fans aus Buchloe sind heiß auf das Finale: Bei Sieg geht's zum Autokorso nach München

Italien-Fans aus Buchloe sehen im Endspiel gegen England eine schwere Aufgabe. Weshalb sie vom Finaleinzug Italiens bei der Fußball-EM nicht überrascht sind.

11.07.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Sie ist wieder an der Fußball-Spitze angekommen: die Squadra Azzurra – wie die italienische Nationalmannschaft genannt wird. Der letzte große Triumph liegt 15 Jahre zurück. 2006 wurde sie Weltmeister in Deutschland. Die Ausbeute bei den folgenden Turnieren war meist eher mäßig. Es gipfelte schließlich im Verpassen der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, für die sich Italien nicht qualifiziert hat. Doch nun hat Italien die Chance auf den nächsten großen Titel: Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini steht im EM-Finale gegen England. Für Italien-Fans aus der Umgebung kommt der Erfolg nicht überraschend.