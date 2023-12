Vereinsgelände beschäftigt den FC Buchloe

Nach Einbruch, Unwetter und Krähenplage hatte der FC Buchloe viel Arbeit. Grund zur Freude bietet der Zuwachs in der Jugend.

Nicole C. Becker

06.12.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Der FC Buchloe hat aktuell 411 Mitglieder – und die Tendenz steigt weiter, wie Vorsitzender Christian Hoppe bei der Mitgliederversammlung berichtete. Besonders erfreut zeigte sich der Verein über den großen Zulauf im Jugendbereich. Dadurch sollte es dem FCB möglich sein, in der kommenden Saison wieder eine eigene D-Mannschaft aufzustellen. Aber auch der Zuwachs von Trainern, Betreuern und Helfern wurde als gute Nachricht vermeldet.

FC Buchloe blickt auf Veranstaltungen zurück

Nachdem Hoppe sich für das große Engagement im Verein bedankt hatte, blickte er auf zurückliegende Aktivitäten. So bekam der Verein, gesponsort von örtlichen Firmen, ein „XXL Dart“. Der Faschingsball mit Garde sei ein voller Erfolg gewesen. Ebenso der Schnuppertag für die Nachwuchs-Kicker und das Maifest, bei dem ein vereinseigener Maibaum aufgestellt wurde.

Auch die Teilnahme am „Summer on Ice Festival“ der Stadt Buchloe war positiv – das „würde man gerne fortführen“, so Hoppe. Um mit eigenem Druck Kosten zu sparen und die Ausgabe zu beschleunigen, wurde eine Kleiderkammer initiiert. Dank des Sponsors Franz Mensch habe man laut Hoppe sehr günstige Kleiderpakete ausgeben können.

Kähenplage, Einbruch, Unwetter - darunter hat das Vereinsgelände gelitten

Weniger spaßig waren der Einbruch ins FCB-Büro sowie die Krähenplage. Die Vögel zerhackten förmlich den gesamten Platz, woraufhin der Verein umfangreich renovieren musste. Im Zuge dessen wurde eine elektrische Bewässerung eingebaut.

Neben den Krähen zogen auch noch witterungsbedingte Schäden weitreichende Reparaturarbeiten an Plätzen, Zäunen und dem Vereinsheim nach sich. Vorstand Hoppe sagte: „Wir werden weiterhin versuchen, entsprechend unseren finanziellen Möglichkeiten einzelne Arbeiten nach Dringlichkeit und vor allen eben nach Finanzierbarkeit durchzuführen.“ Er dankte allen freiwilligen Helfern für, „die unzähligen Stunden zur Pflege der Anlage“.

Vorstand wird per Akklamation gewählt

Dem Finanzbericht von Cornelia Romberg mit einem „Cashflow-Ergebnis“ von null Euro wurde geschlossen zugestimmt. Die anschließenden Neuwahlen waren mehr eine Formalie. Alle angetretenen Vorstandsmitglieder wurden per Akklamation direkt gewählt. Langjährige Vereinsmitglieder wurden geehrt und mit Urkunden bedacht.

Spielausschuss Max Berndes und Jugendleiter Lars Kühn berichteten umfassend über die Spiel-Ergebnisse, Freudentaumel und Ernüchterungserlebnisse der zurückliegenden Saison.

Durchweg positiv hingegen gestaltete sich der Ausblick für den FC Buchloe: So plant der Sportverein, nach längerer Zeit wieder ein eigenes Hallenturnier zu veranstalten für alle Kleinfeldmannschaften.

Vorstand des FC Buchloe:

1. Vorstand: Christian Hoppe

2. Vorstand: Tim Berndes

3. Vorstand: Martin Bernhart

Kassier: Cornelia Romberg

Kassenprüfer: Erwin Wensauer, Hans Maracek

Jugendleiter: Lars Kühn

Schriftführer: Wolfgang Konnerth

Spielausschuss: Max Berndes

Beirat: Walter Hüttl, Harry Wallrapp, Gerhard Wagner, Michael Langhirt, Thomas Winter

Geehrt wurden: