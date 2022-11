Bei der Bürgerversammlung wird deutlich: Jengen wächst in vielen Bereichen

Bei der Bürgerversammlung in Jengen geht Bürgermeister Ralf Neuner auf die zahlreichen Projekte und die finanzielle Situation der Gemeinde ein.

13.11.2022 | Stand: 05:33 Uhr

Die Reihe der Bürgerversammlungen in der Gemeinde Jengen startete mit einer Zusammenkunft im Gasthaus Höfler in Jengen. Rund 40 Zuhörer waren gekommen, um sich über die aktuelle Lage und die Projekte der Kommune zu informieren.

Zuerst ging Bürgermeister Ralf Neuner auf die Einwohnerzahlen ein. In der Gesamtgemeinde leben 2595 Personen, was einem Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Hauptort Jengen hat 1222 Einwohner (2,6 Prozent mehr als im Vorjahr). In der Gemeinde leben aktuell 145 Ausländer.

So ist die Lage in der Kita Beckstetten

In der Kindertagesstätte in Beckstetten werden 45 Kinder betreut. Dies sind 13,5 Prozent weniger als 2021. Als Grund für den Rückgang nannte Neuner den Personalmangel im Erziehungsbereich. In Weinhausen besuchen 40 Kinder den Kindergarten (5,3 Prozent mehr als im Vorjahr) und zwölf Kleinkinder die Krippe (eines mehr als im Vorjahr).

Bei beiden Kindertagesstätten in der Gemeinde sei die Nachfrage größer als die Anzahl der Betreuungsplätze, was insbesondere mit besagtem Personalmangel zusammenhänge, erläuterte der Bürgermeister. Deshalb gibt es auch für beide Einrichtungen Wartelisten.

Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Jengen

Die Grundschule in Jengen zählt im aktuellen Schuljahr 90 Schüler und ist einzügig. Die Prognosen bis zum Schuljahr 2025/26 gehen jedoch von einer Steigerung der Zahlen um gut 30 Prozent auf dann 108 Schüler aus. 30 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Jengen besuchen die Mittelschule in Buchloe 40 die Realschule und 58 das Gymnasium.

Beim Blick auf die gemeindlichen Finanzen verglich Neuner die Haushaltszahlen von 2022 mit denen von 2021. Diese lagen beim Vermögenshaushalt bei 5,7 Millionen Euro gegenüber 5 Millionen Euro im Vorjahr. Beim Verwaltungshaushalt stehen aktuell 5 Millionen Euro den 1,7 Millionen Euro aus 2021 gegenüber. Damit liegen die Gesamtsummen bei 10,7 Millionen Euro heuer und bei 6,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Für das Laufende ist eine Neuverschuldung von 667.600 Euro geplant.

Für diese Projekte gibt die Gemeinde Geld aus

Die größten Posten seien die Kindergarten-Erweiterung in Weinhausen, der Feuerwehren-Park, die Erhaltung des Schulgebäudes und dessen Nachrüstung mit Lüftungsanlagen, die Beschaffung eines neuen Schulbusses, der Erwerb von Gerätschaften für den Bauhof und der Grunderwerb, erläuterte Neuner. Zum Ende des Jahres werde sich der Schuldenstand auf gut eine Million Euro belaufen. Dies bedeute eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 400 Euro. Ende 2009 habe dieser Wert noch bei 2169 Euro gelegen, sagte der Bürgermeister.

Pro-Kopf-Verschuldung in Jengen liegt bei 400 Euro

Bei den Projekten im laufenden Jahr wies er vor allem auf die Erweiterung der Kläranlage in Buchloe hin, in der auch die Abwässer aus Jengen gereinigt werden. Das Kanalnetz in der Gemeinde Jengen hat eine Länge von 46 Kilometern und umfasst fünf Pumpwerke. Mit dem dritten Klärbecken in Buchloe sei die Abwasserentsorgung auf Jahre hinaus gesichert, betonte Neuner. Die Bautätigkeit des Hochwasserschutz-Zweckverbandes Gennach-Hühnerbach sei so gut wie abgeschlossen.

Brückenmodernisierung verschiebt sich ins kommende Jahr

Das Neubaugebiet „An der Weinhausener Straße“ sei bis auf wenige Bauplätze inzwischen bebaut und die Häuser bezogen. Der Beginn der Brückenmodernisierung in der Kardinalstrasse hat sich laut dem Bürgermeister ins Jahr 2023 verschoben.

Wie könnte Jengen im Jahr 2035 ausstehen? Zu dieser Frage gab es einen mehrtägigen Workshop des Gemeinderates in Thierhaupten.

Am Ende würdigte der Bürgermeister die Arbeit der Vereine und Organisationen, die sich für die Gemeinde einsetzen.

