In Penzing war Johnny Cash zwischen 1951 und 1954 stationiert. Welchen Bezug einige seiner Songs zum Fliegerhorst haben, hat ein Buchloer herausgefunden.

Von Herbert Wintersohl

26.02.2022 | Stand: 17:16 Uhr

90 Jahre wäre Johnny Cash am 26. Februar geworden. Viel ist über diesen Musiker schon geschrieben worden; aber ein weißer Fleck ist geblieben: seine Zeit in Deutschland im Fliegerhorst in Penzing.