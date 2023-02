Verliehener Firmenwagen verschollen - Polizei ermittelt

Ein Ostallgäuer verleiht seinen Firmenwagen, bekommt ihn aber nicht zurück. Als er den Fall bei der Polizei anzeigt, wird es noch kurioser.

14.02.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Die Buchloer Polizei ist auf der Suche nach einem verschollenen Firmenwagen.

Am Sonntag hat ein 24-jähriger Handwerker Strafanzeige wegen Unterschlagung seines Firmenwagens gestellt. Er hatte den Kleintransporter einem 38-jährigen Bekannten für kurze Zeit ausgeliehen. Der Bekannte brachte ihm das Fahrzeug aber nicht mehr zurück und ignorierte seitdem Anrufe und Nachrichten, wie die Polizei berichtet.

Mann bleibt mit geliehenem Transporter in Wiese im Kaltental stecken - und lässt Schlüssel zurück

Der Tatverdächtige konnte am Montag in Dösingen festgenommen werden. Er gab an, mit dem Firmenwagen stecken geblieben zu sein. Anschließend sei er zu Fuß weggelaufen. Den Schlüssel hätte er im Fahrzeug zurückgelassen. Laut Polizei konnte er den Ort, an dem er stecken geblieben sei, aber nicht näher beschreiben.

Am Dienstag fanden die Beamten zwischen Eldratshofen und Gerbishofen im Rahmen der Fahndung die Wiese. Die Spuren deuteten darauf hin, dass der Wagen tatsächlich festgesessen war. Das Fahrzeug war aber nicht mehr vor Ort.

Wer hat den weißen Kleintransporter gesehen? Buchloer Polizei sucht Zeugen

Weitere Spuren legen nahe, dass das Handwerkerauto wieder aus der Wiese gefahren oder gezogen wurde. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kleintransporter mit roter Firmenaufschrift und LL- Kennzeichen. Der Gesamtwert mit Werkzeug beträgt 18.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Buchloe entgegen unter 08241/9690-0.

