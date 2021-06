Wegen beschädigter Balken muss die Kirche St. Margaretha in Bronnen renoviert werden. Kirchenpfleger Georg Wohlhüter erzählt beim Rundgang Details.

08.06.2021 | Stand: 18:37 Uhr

„Aus einer anfangs kleinen Baumaßnahme wurde eine sehr große“, sagt Kirchenpfleger Georg Wohlhüter mit Blick auf das Gerüst, das die Kirche St. Margaretha in Bronnen emporklettert. Vor drei Jahren wollte die Kirchenverwaltung eigentlich nur einen Schneefang an das Gebäude bauen lassen, da Lawinen die Gräber trafen. Der Statiker, den die Diözese Augsburg daraufhin schickte, stellte jedoch Mängel im Dachbereich fest – das löste eine Lawine an Baumaßnahmen aus.