Kirchensanierung in Bronnen wird teurer als geplant

Schäden am Gotteshaus waren bei Schätzung nicht einsehbar. Die Gemeinde übernimmt maximal zehn Prozent mehr. Was das Gremium zu Bauanträgen beschlossen hat.

13.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit mehreren Bauvorhaben befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dem Antrag eines Bauherrn auf Abbruch eines bestehenden Einfamilienhauses und Neubau eines Wohnhauses mit Stellplätzen in der Mühlstraße erteilte das Gremium das gemeindliche Einvernehmen.

Haus mit norddeutscher Anmutung

Die Fassade des Gebäudes eines norddeutschen Herstellers soll mit weißen Holzblockbohlen erstellt werden. Es habe damit zwar „ein etwas anderes“ Aussehen, bemerkte Bürgermeister Robert Protschka, „wird aber kein Reetdach erhalten“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Viel zu groß: Bau eines Doppelhauses abgelehnt

Auf Ablehnung stieß der Antrag eines Landsberger Unternehmens für den Bau eines Doppelhauses mit Garagen auf dem an der Singold gelegenen unbebauten, baumbestandenen Eckgrundstück Mühlstraße/Käsmühle. Die geplante Bebauung sei für das 556 Quadratmeter umfassende Grundstück „viel zu groß“, sie stehe in keinem Verhältnis zur Freifläche, hieß es. Der im Herbst 2021 eingereichten Bauvoranfrage hatte der Marktgemeinderat zugestimmt, wobei damals lediglich die Errichtung eines Einfamilienhauses geplant war.

367.000 Euro für Instandsetzungsarbeiten an der Kirche St. Margaretha

Die Instandsetzungsarbeiten an der Kirche St. Margaretha in Bronnen werden teurer als ursprünglich geplant. Die Schätzung betrug 307.000 Euro jetzt werde es wohl auf 367.000 Euro hinauslaufen. Der Umfang der Schäden sei vorher nicht einsehbar gewesen, sagte Kirchenpfleger Georg Wohlhüter in der Gemeinderatssitzung. Die Marktgemeinde wird in Anlehnung an die generelle Übernahme von zehn Prozent der Kosten auch eine zehnprozentige Erhöhung (maximal 6000 Euro) mittragen.

Archäologische Begleitung einer Baumaßnahme

Schließlich segnete das Gremium eine Eilentscheidung des Bürgermeisters ab, der ein neues Büro mit der archäologischen Begleitung der Baumaßnahme in der Buchloer Straße beauftragt hatte, nachdem das ursprünglich verpflichtete Unternehmen kurzfristig abgesprungen war. Es musste also schnell gehen. Protschka: „Die Bagger waren schon da.“

Überhaupt nicht witzig fanden die Gemeinderäte übrigens, dass in jüngster Zeit vermehrt Verkehrsschilder abmontiert und gestohlen wurden. Die Täter bedenken nicht, welche schlimmen Folgen dadurch eintreten können, hieß es.

Auch mit dem Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayern beschäftigte sich das Gremium. Die Gemeinderäte brachten zum Themenbereich „Erneuerbare Energien“ (Windkraft, Photovoltaik) eigene Stellungnahmen ein.