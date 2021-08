Klettern, hangeln, springen, balancieren: Laurin Schadel ist Ninja Warrior 2021

Zum zweiten Mal findet ein Ninja-Warrior-Wettkampf am Buchloer Gymnasium statt. Laurin Schadel und Franziska Scheraus setzen sich durch.

02.08.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Nach zweijährige Pause hat am Gymnasium Buchloe die zweite Auflage des Ninja-Warrior-Wettkampfs stattgefunden. In einem anspruchsvollen Vorentscheid hatten sich die besten 55 Schülerinnen und Schüler der 8. bis 11. Jahrgangsstufen durchgesetzt und durften sich nun dem aus insgesamt zehn Hindernissen bestehenden Finalparcours stellen.

Nina-Warrior-Wettbewerb am Gymnasium Buchloe: Zwölf Meter lange Slackline und Sprung an die Ringe

Während am Sprunghindernis und an den Langbänken Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt waren, konnten Reck und Barren nur durch Kraft und die richtige Schwungtechnik überwunden werden. Nach dem Balancieren über eine zwölf Meter lange Slackline musste mit Hilfe eines Minitrampolins der Sprung an die Ringe gelingen, bevor im Anschluss ein hochgehängter Schwebebalken im Hangeln zu bewältigen war.

Nur zwei der 55 Finalisten am Buchloer Gymnasium läuten die Zielglocke

Das Pferd und ein beherzter Wandsprung um eine Bananenkartonsäule ebneten den Weg zum Klettertau, dem letzten und anspruchsvollsten Hindernis. Nur zwei der 55 Finalisten gelang es, auch dieses zu überwinden und in luftiger Höhe die begehrte Zielglocke zu läuten.

Laurin Schadel aus der 8. Jahrgangsstufe erreichte dabei die Bestzeit von 3:23 Minuten und sicherte sich souverän den Schulsieg. Bei den Mädchen ließ Franziska Scheraus aus der 9. Jahrgangsstufe alle Kontrahentinnen hinter sich und durfte sich als Schulsiegerin feiern lassen und über einen weiteren der sportlichen Preise freuen.

Gute Stimmung in der Halle des Buchloer Gymnasiums

Trotz der coronabedingt geringeren Zuschauerzahl war die Stimmung in der Halle ungebrochen und der Wettbewerb wie bereits bei der Premiere 2018 sicherlich einer der Höhepunkte des Schuljahres. Bereits im nächsten Schuljahr soll es deshalb bereits zur Neuauflage kommen und in einem neuen Parcours wiederum der beste Ninja Warrior des Gymnasiums Buchloe gesucht werden.

