Desolater Zustand: Das Buchloer Kneippbecken bei der VFL-Turnhalle modert vor sich hin

Wer sich in Buchloe abkühlen möchte, der sollte aktuell wohl eher einen Bogen um das Kneippbecken zwischen Freibad und VFL-Turnhalle machen.

18.06.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Sand im Tretbecken, verdreckte Stufen und dunkle, schmierige Ablagerungen im Armbecken – die Kneippanlage an der Buchloer VfL-Turnhalle ist aktuell alles andere als einladend.

In den heißen Junitagen besonders ärgerlich, wäre eine Runde durch das kalte Nasse doch eine willkommene Abkühlung.

Inbetriebnahme aktuell nicht möglich

Eigentlich sorgen die Verantwortlichen des hiesigen Freibads dafür, dass das Becken sauber ist.

Vorsicht rutschig: Auch die Stufen sind verdreckt. Bild: Renate Meier

Momentan sei eine Inbetriebnahme aber wegen eines baulichen Problems nicht möglich, heißt es seitens des Freibads. Wasser laufe derzeit weder zu noch ab. Der Bauhof sei in Kenntnis gesetzt, habe allerdings noch nichts unternommen.

Die Junisonne wärmt das trübe Wasser im Armbecken der Kneippanlage auf. Bild: Renate Meier

Das Buchloer Kneippbecken sorgen schon früher für Unmut

Schon in der Vergangenheit war der desolate Zustand der 2004 eröffneten Anlage immer wieder Stein des Anstoßes. Zwischenzeitlich war sogar ein kompletter Rückbau im Gespräch. Um das Problem in den Griff zu kriegen, schloss der Bauhof 2015 das Kneippbecken an die Kanalisation an. So sollte es einfacher und mit Reinigungsmittel gesäubert werden können. Seit der letzten Säuberung ist jedoch scheinbar schon einige Zeit vergangen.