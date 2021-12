Die geschätzten Kosten für die Brücke über der Mindelheimer Straße haben sich verdreifacht. Doch bei den knapp 16,9 Millionen Euro wird es nicht bleiben.

18.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Man könnte meinen, die Deutsche Bahn kenne sich mit Bahnbrücken aus. Immerhin unterhält der Eisenbahnkonzern über 20.000 davon, hat in den vergangenen Jahren einige saniert und gebaut. Die Verantwortlichen sollten also wissen, wie viel so ein Bauwerk kostet. Zumindest ungefähr. Wie kann es trotzdem sein, dass sich das Unternehmen in Buchloe dermaßen verkalkuliert hat?