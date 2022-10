Kraft und Eleganz vereint - Akrobaten aus Buchloe

Mit spektakulären Einlagen begeistert die Showgruppe Akrobatik Astral des VfL Buchloe ihre Zuschauer – und wird 2021 sogar Deutscher Meister. Was hinter dem Erfolg steckt.

03.10.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Es fühlt sich ein bisschen so an wie früher im Sportunterricht, hier in der großen Dreifach-Turnhalle des VfL Buchloe. Turnbeutel baumeln an den Haken in den Umkleidekabinen. Meterhohe Trennwände unterteilen die Halle in drei Bereiche: Handballer, Basketballer und schließlich die Akrobatinnen und Akrobaten des VfL teilen sich das Areal. Letztere trainieren in der „roten Halle“; der Namen beruht scheinbar auf der roten Zugangstür.

Keine Bälle und kein Quietschen

Blaue Weichbodenmatten liegen aneinandergereiht am Boden, leichtfüßig, aber doch bestimmt flitzen die Buchloer Akrobaten darüber. Anders als in den angrenzenden Hallen, wo Turnschuhe auf dem Sportlinoleum quietschen und Bälle auf den Boden donnern, ist es hier recht ruhig. Fast geräuschlos verstehen sich die Sportlerinnen und Sportler der Gruppe, die sich Akrobatik Astral nennt. Nur ab und zu gibt Trainer Lucas Ullwer ein Kommando. Er fasst seine Turnpartnerin an der Hand, holt Schwung und ehe man sich versieht, sitzt die Akrobatin auf Ullwers rechter Schulter.

Bei den European Championchips

Zweimal pro Woche trifft sich die Showgruppe in der Buchloer VfL-Turnhalle zum Training, vor Wettkämpfen auch mal öfter – und das mit Erfolg. In diesem Jahr durften die Sportlerinnen und Sportler sogar bei den European Championships in München auftreten – vor tausenden jubelnden Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit spektakulären Hebe- und Pyramidenfiguren begeisterten sie das Publikum. „Das war ein wundervolles Erlebnis“, sagt Sabrina Ullwer, Schwester von Trainer Lucas Ullwer und selbst begeisterte Akrobatin. „Gerade nach den zwei Corona-Jahren war es einfach toll, wieder so viele gut gelaunte Menschen um sich zu haben.“ Die 26-Jährige absolviert derzeit ein Studium zur Sport- und Bewegungstherapeutin, gibt selbst Fitnessstunden und geht gerne Laufen. „Mein allerliebster Lieblingssport ist und bleibt aber die Akrobatik“, sagt sie und lacht.

Blick hinter die TV-Kulissen

Der Auftritt in München stellt allerdings nur die Spitze des Erfolgs-Eisbergs dar. So bewarb sich die Gruppe 2016 beispielsweise bei der Fernsehsendung „Das Supertalent“. Und siehe da: Mit ihrem Auftritt überzeugten sie die Jury, bestehend aus sogenannten Showgrößen wie Bruce Darnell, Victoria Swarovski und Dieter Bohlen, und kamen prompt in die zweite Runde. „Es hat richtig Spaß gemacht, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen“, erinnert sich Sabrina Ullwer.

Digitale Bewerbung

Zudem zeichnete der Bayerische Turnverband die Akrobaten bereits mehrfach als „BTV-Showgruppe“ aus, und beim Deutschen Ballettwettbewerb 2021 gelang den Sportlern sogar der Sprung ganz nach oben aufs Treppchen. In der Kategorie „acro dance“ – ein Turnstil, der klassische Tanztechnik und präzise akrobatische Elemente vereint – wurden sie deutscher Meister. Die Besonderheit: Im vergangenen Jahr mussten die VfL-Turner wegen Corona ihre Choreografie in der Buchloer Turnhalle aufzeichnen und per Video einreichen. „Wir brauchten extra eine Genehmigung vom Gesundheitsamt“, schildert Sabrina Ullwer die Umstände. „Und der Verein hat auch mitgemacht. Dafür sind wir wirklich dankbar.“ Hinter dem Erfolg steckt nicht nur „eine Menge Fleiß und Arbeit“, wie Theresa Erdt verrät – die 25-Jährige turnt ebenfalls seit einigen Jahren als aktives Mitglied von Akrobatik Astral auf den Bühnen im ganzen Land.

Lob für Hans Albertshofer

Treibende Kraft und stets ein sicherer Rückhalt sei nach wie vor der ehemalige Abteilungsleiter des VfL Buchloe, Hans Albertshofer – da sind sich die Sportler der Gruppe einig. „Er setzt sich für uns ein, sucht Sponsoren und steht immer hinter uns“, erklärt Sabrina Ullwer. Das sei die Grundlage für den Erfolg.