Kreisstraßen in Waal werden saniert

Die Buchloer Straße wird noch in diesem Jahr zur Baustelle. Auch der Regenwasserkanal soll erneuert werden. Wo Autofahrer mit Umleitungen rechnen müssen.

13.04.2022 | Stand: 05:04 Uhr

Das kommunale Bauamt des Landratsamts Ostallgäu plant, die Kreisstraßen im Markt Waal nach und nach zu sanieren. Die Bauarbeiten auf einer Teilstrecke der OAL17 – Buchloer Straße ortsauswärts bis zur Jengener Straße – sollen im Herbst beginnen. Das gab Bürgermeister Robert Protschka in der Gemeinderatssitzung bekannt.

Kreisstraße Waal soll etwa drei Monate lang zur Baustelle werden

Es wird mit einer Bauzeit von etwa drei Monaten gerechnet. In Zusammenhang mit der Straßensanierung wurde auch der desolate Zustand des Regenwasserkanals festgestellt.

Für den Neubau des Kanals und der Gehwege sollen nun umfangreiche Koordinierungs- und Abstimmungsgespräche mit Anliegern und Bürgerinnen geführt werden. Die Fachabteilung Tiefbau der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe übernimmt dabei federführend die Projektleitung.

Kosten für Straßensanierung in Waal liegen bei 248.000 Euro

Nach Vorlage einer detaillierten Planung wird eine Vereinbarung zwischen dem Landratsamt Ostallgäu, dem Markt Waal und den Spartenträgern über die Kostenverteilung getroffen. Die derzeitige Schätzung der Projektkosten für den Neubau des Regenwasserkanals, den Straßenvollausbau einschließlich der Gehwege und der Entsorgung von Böden liegt bei 248.000 Euro. Dieser Betrag beinhaltet die kalkulierten Ingenieurkosten von 28.000 Euro. Die Gemeinde rechnet mit einer Förderung von 50 bis 55 Prozent der Gesamtkosten.

Da der Förderantrag laut Andreas Klaus von der VG Buchloe bis Ende April eingereicht sein müsse, plant Bürgermeister Protschka eine Bürgerversammlung am 21. April. Bei dieser Versammlung sollen alle Details der Sanierung besprochen werden.

Bauarbeiten mit Brückensanierung in Waal abstimmen

Lesen Sie auch

Eltern in Waal müssen für die Betreuung ihrer Kinder künftig etwas tiefer in die Tasche greifen Gemeinderatssitzung in Waal

Klaus meinte auch, dass die Bauarbeiten mit den Arbeiten der Brückensanierung in der Ritter-von-Herkomer-Straße abgestimmt werden müssen, um mit den zwei „Großbaustellen“ in Waal keine erheblichen Verkehrsstörungen zu provozieren. Der Marktgemeinderat beschloss die Vergabe der Planungs- und Ingenieurleistungen an das Ingenieurbüro Mooser Ingenieure aus Kaufbeuren.

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".