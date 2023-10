Krieg in Israel: "Erschreckend, was passiert, auch hier"

Stephan Albrecht ist täglich in Kontakt mit Tomer Aizik, der in Israel wohnt. Sorgen macht sich der Denklinger auch um die politische Stimmung im eigenen Land.

28.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In Bat Jam, einer Stadt im südlichen Großraum von Tel Aviv, lebt Tomer Aizik. Seit Kurzem ist es keine Seltenheit mehr, dass der Raketenalarm bis zu viermal am Tag ertönt und der 23-Jährige in den Schutzraum seines Wohngebäudes rennen muss. Er ist Enkel des Holocaustüberlebenden Max Volpert, der 2021 gestorben ist. Seitdem übernimmt Aizik selbst Vorträge bei Gedenkveranstaltungen. Er war zuletzt im April in Landkreis Landsberg zu Besuch. Ihn verbindet nicht nur die Geschichte, sondern auch Freundschaften mit der Region. Zum Beispiel die zu Stephan Albrecht, dem Vorsitzenden des Vereins Gedenken in Kaufering, der gerade täglich mit Aizik in Kontakt ist.

