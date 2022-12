Krippenspiele mit Herz und Aussage

Katholische und evangelische Aufführungen von und für Kinder an Heiligabend. Herbergen waren auch früher selten.

Wer weiß, in welchen Ländern und an welchen Orten am Heiligen Abend die Geschichte von der Geburt Jesu Christi nachgespielt wird. So ist das Krippenspiel an Heiligabend auch in den Buchloer Kirchen fester Bestandteil der Gottesdienstordnung. Der gute Besuch der Feiern hat sicher auch mit der Sehnsucht der Menschen nach dem gemeinsamen Erleben der weihnachtlichen Botschaft zu tun.

Fliegender Engel im Haus der Begegnung

Neben einem Krippenspiel in der katholischen Stadtpfarrkirche fand ein weiteres am frühen Nachmittag im „Haus der Begegnung“ statt, welches sich besonders an Familien mit Kleinkindern gerichtet hatte. Gemeindereferentin Anna Weber hatte die Krippenfeier zusammen mit einigen Helferinnen kleinkindgerecht mit vielen liebevoll und kreativ gekleideten Kindern einstudiert.

Die waren mit großem Eifer dabei. Etwa der kleine Maximilian in seinem Engelskostüm. Der knapp Dreijährige schien sich vollends mit seiner Rolle identifiziert zu haben und rannte schon lange vor Beginn des Krippenspiels aufgekratzt durch das Haus. „Er glaubt tatsächlich, er kann fliegen“, sagte die Mutter des kleinen Engelchens schmunzelnd.

Frieden - damals wie heute aktuell

Das Besondere an dieser Krippenfeier: Die jüngsten Gottesdienstbesucher wurden in die Aufführung einbezogen. Spielerisch wurden wichtige Aussagen deutlich, die gerade in unserer Zeit unverändert aktuell seien. Auch damals – vor über 2000 Jahren – fand sich oft keine Herberge für Fremde, für Arme, für Kinder. Oder die Botschaft vom Frieden auf Erden – möge sie sich doch bald erfüllen! Mit dem gemeinsam von Kindern und Erwachsenen gesungenen Lied „Stille Nacht“ ging die schöne Feier zu Ende.

Auf der Suche nach dem Glück in der Hoffnungskirche

Dieses Lied stand auch am Ende des Nachmittags-Gottesdienstes mit Krippenspiel in der evangelisch-lutherischen Hoffnungskirche, den Religionspädagogin Ulrike Wappler gestaltet hatte. Mit 23 bereits älteren Kindern in aufwendigen Gewändern und unterstützt von zwei Helferinnen hatte sie das von ihr geschriebene Krippenspiel „Auf der Suche nach Glück“ einstudiert, bei dem drei Königen tragende Rollen zukamen. Die folgten auf der Suche nach dem Glück dem Stern und fanden Jesus – in einer Krippe liegend, also ärmlichen Verhältnissen. Gott war ganz nah zu den Menschen gekommen. Ein Gott, der sich klein macht, nicht Herrscher sein will, sondern Diener für die Menschen. „Das wirkliche Glück“, hieß es am Ende des Spiels, „ist nicht da zu finden, wo alles glänzt.“ Ob die Menschen das auch noch heute, über 2000 Jahre später, wissen?

Die Krippenfeier im Haus der Begegnung bildete den Auftakt zur Aktion „Besuch vom Christkind“, die noch bis Ende Januar läuft.