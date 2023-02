Kurios: Unbekannter öffnet Haus in Kaltental und übergießt Schuhe mit Motoröl

Ein Unbekannter hat in Kaltental mehrere Paar Schuhe mit Motoröl verschandelt. Dafür öffnete er die Türe zu einem Einfamilienhaus.

22.02.2023 | Stand: 12:24 Uhr

Ein unbekannter Täter hat es zu Beginn der Woche auf ein Schuhregal in Kaltental (Aufkirch) abgesehen und dort Motoröl vergossen. Wie die Polizei berichtet, betrat der Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Einfamilienhaus in der Römerturmstrasse. Die Eingangstür soll unverschlossen gewesen sein.

Motoröl auf Arbeitsschuhe gekippt: hoher Schaden

Auf mehrere Paar Arbeitsschuhe zweier Bewohner goss der Täter Motoröl. Danach flüchtete er und ließ den leeren Kanister stehen. Der Schaden beträgt 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Wer etwas bemerkt hat, den bittet die Polizei Buchloe, sich zu melden: 08241/9690-0.