Kurs in Buchloe: Wie sich Frauen und Mädchen verteidigen können

Bei einem Kompaktlehrgang in Buchloe lernen Frauen und Mädchen aber 16 Jahren, wie sie sich vor Gewalt schützen.

07.11.2022 | Stand: 11:11 Uhr

Zwei Selbstbehauptungskurse für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren veranstalten die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes und die Volkshochschule Ostallgäu Mitte. Die jeweils zweitägigen Kurse finden in Buchloe und Rieder bei Marktoberdorf statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung lernen Teilnehmerinnen kennen

In dem Kompakt-Lehrgang lernen die Teilnehmerinnen, sich in drei Stufen zu schützen: von der Gewaltprävention über die Selbstbehauptung bis zur Selbstverteidigung. Die Notrufstelle bei sexueller Gewalt übernimmt die Einführung. „Trotz Verbesserungen ist die Gleichberechtigung der Frau noch nicht überall verwirklicht.

Vor allem müssen die Frauen selbst diese immer wieder in allen Lebenssituationen fordern und durchsetzen“, sagt Heike Krautloher, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. „Dafür und zur eigenen Sicherheit hilft eine selbstbewusste Ausstrahlung und Wehrhaftigkeit, insbesondere falls Situationen zu eskalieren drohen.“

Kurs in der Volkshochschule in Buchloe

Der Selbstbehauptungskurs in Buchloe findet am 12. und 19. November jeweils von 10 bis 12.30 Uhr in der Volkshochschule im Raum 1.3 statt. Die Kursleitung übernimmt Christopher Kratzer, Dipl. Esdo-Selbstverteidigungslehrer und Trainer für Selbstbehauptung und Gewaltprävention.

Anmeldung und Infos bei der Vhs, Telefon 08241/90233; E-Mail: info@vhs-buchloe.de. Infos zu allen Kursen bei der Gleichstellungsstelle, Telefon: 08342/911-287, E-Mail: gleichstellungsstelle@lra-oal.bayern.de.

Lesen Sie auch: Von Hula-Hoop bis Spätzlediplom - Das ist das Herbst-/Winter-Porgramm des Volkshochschule