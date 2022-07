Pferdekutsche fliegt von der Straße und landet in Bach - Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Das Gespann fiel nahe Buchloe in einen Bach.

31.07.2022 | Stand: 13:54 Uhr

Wie die Polizei berichtet, verlor die 63-jährige Lenkerin der Kutsche die Kontrolle über die beiden Pferde - die Kutsche war laut Zeugen mit hohem Tempo in von Honsolgen in Richtung Buchloe unterwegs.

Unfall mit Kutsche in Buchloe: Pferde müssen aus Bach gerettet werden

In einer Kurve kam die Kutsche von der Fahrbahn ab und landete in einem Bach. Bei dem Sturz wurde die Frau schwer verletzt und musste ins Klinikum Kaufbeuren gebracht werden. Die Pferde erlitten glücklicherweise nur leichte Blessuren und wurden von der Feuerwehr und einem Tierarzt aus ihrer misslichen Lage befreit, so die Polizei weiter. Sie waren bis zur Rettung zwischen einer Brücke und der Kutsche im Bach eingespannt.

