Das war beim Adventsbasar in Lamerdingen geboten

Großer Andrang beim Adventsbasar am Lamerdinger Dorfhaus. Ein vielfältiges Programm hält Abwechslung für Jung und Alt bereit.

28.11.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Kaum ein Durchkommen gab es am Wochenende auf dem Dorfplatz von Lamerdingen: Der Adventsbasar hatte wieder viele Gäste angezogen.

Köstliche Düfte zogen über den ganzen Platz. Während es die Männer eher an die Würstchen- und Steckerlfischbuden zog, inspizierten die Frauen ausgiebig die zahlreichen Stände mit allerlei Gebasteltem und Gebackenem. Der Platz und die Buden waren liebevoll dekoriert und eine Feuerschale in der Mitte sorgte für etwas Wärme und eine heimelige Atmosphäre. Die Spielgruppe Lamerdingen kümmerte sich im Dorfhaus um die zahlreichen Besucher.

Schon zum Kaffee und Kuchen am Nachmittag bleibt in Lamerdingen kein Tisch leer

Bereits am Nachmittag lockten eine reichhaltige Kuchenauswahl und Kaffee zum Basar. So blieb fast kein Platz an den Tischen leer. Dazu spielte die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen für die vielen Besucher Weihnachtslieder. Als sich im Anschluss daran die Kindergartenkinder auf der Bühne aufstellten, wurde es im Zuschauerbereich richtig eng.

Mit viel Enthusiasmus sangen die Mädchen und Buben den Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“. Begeistert davon war auch der diesjährige Organisator, Michael Engelhart, vom Förderverein Musik-Feuerwehr-Jugend. Die Anwesenden erhielten sogar eine Zugabe der kleine Sängerinnen und Sänger.

Lamerdinger Musikverein trägt weihnachtsliche Lieder vor

Ein Nikolausbesuch und weihnachtliche Lieder, die von einer kleinen Besetzung des Musikvereins Lamerdingen vorgetragen wurden, durften natürlich ebenfalls nicht fehlen. So bleibt zu hoffen, dass die lieb gewonnene Tradition des Lamerdinger Adventsbasars in zwei Jahren erfolgreich wiederholt wird. 50 Prozent des Erlöses werden gespendet.

