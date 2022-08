Das Landsberger Krankenhaus platzt aus allen Nähten. Ab 2023 ist deswegen eine Erweiterung geplant. Was entstehen und wie das finanziert werden soll.

02.08.2022 | Stand: 04:18 Uhr

Es ist ein Mammutprojekt, das der Landkreis Landsberg und das Klinikum in den nächsten Jahren finanziell und logistisch fordern wird. Rund 200 Millionen Euro sollen in die Erweiterung des Landsberger Klinikums fließen. Die Kosten werden sich Landkreis, Klinikum, Freistaat und private Träger teilen. Bei der Bilanzpressekonferenz stellten Landrat Thomas Eichinger (CSU) und Klinikchef Marco Woedl vor, was in den kommenden Jahren im Westen der Stadt entstehen soll.

