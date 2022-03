Im Mai wird ein 26-Jähriger in Landsberg angegriffen und erliegt seinen Verletzungen. Nun ist Anklage gegen drei Personen vor dem Landgericht eingegangen.

25.03.2022 | Stand: 17:09 Uhr

Die tödliche Attacke auf einen jungen Mann im Mai vergangenen Jahres löste bei den Menschen in der Region Entsetzen aus. Das 26-jährige Opfer war damals an einem Samstagabend im Mai 2021 stark blutend vor einem Wohnblock am Römerhang im Westen Landsbergs gefunden worden. Vier Tage später nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest. Laut dem Augsburger Landgericht wurden inzwischen drei Personen angeklagt.