Taugt Restholz als erneuerbarer Energieträger?

Landsberger Waldbesitzer beschäftigen bei der Jahresversammlung mit Holz als erneuerbare Energie. Eine überraschende Einigung sorgt für Applaus.

28.04.2023 | Stand: 05:14 Uhr

Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung Landsberg (WBV) mit Neuwahlen. Das liest sich auf den ersten Blick nicht unbedingt spannend. Allerdings fand sich auf der Tagesordnung auch ein Punkt, der vermutlich für den proppenvollen Saal in der Schwiftinger Dorfwirtschaft sorgte: „Renewable Energy Directive“, kurz RED, und mittlerweile „III“, weil schon so oft überarbeitet: Die „Erneuerbare Energien Richtlinie“ ist seit Monaten ein umstrittenes, heiß diskutiertes Thema.

Lange galt Restholz nicht als erneuerbarer Energieträger - das ist nun vorbei

Der Punkt, der die Waldeigentümer betrifft, ist, dass Restholz nicht als erneuerbarer Energieträger gilt. Beziehungsweise galt. Die als Gastrednerin in Schwifting anwesende Natalie Hufnagl-Jovy, Europareferentin beim Bayerischen Waldbesitzerverband, konnte zum Ende ihres Vortrags den noch druckfrischen Beschluss verkünden, dass Brennholz weiterhin als erneuerbarer Energieträger einzustufen ist.

Erst am Tag vor der Versammlung sei nach langen Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat eine Einigung erzielt worden, sagte die Referentin. Der spontan aufbrandende Applaus nach dieser Meldung und die zahlreichen Fragen am Ende des Vortrags zeigten, wie sehr das Thema die Waldbesitzer beschäftigt hatte.

Zunächst ging es bei der Versammlung jedoch um lokale Themen und Zahlen. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei ein finanziell gutes gewesen, erklärte WBV-Vorsitzender Tosso Geisenberger. Sägewerke hätten Holz zu Preisen abgenommen, die so hoch lagen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Zudem habe Brennholz nach Beginn des Krieges in der Ukraine reißenden Absatz gefunden. Die Witterung sei 2022 „waldfreundlich“ gewesen. So habe es, wie Geisenberger anmerkte, weder Stürme noch Hagelunwetter gegeben, und auch die Niederschläge setzten nach dem zu trockenen Winter so rechtzeitig zur Vegetationszeit ein, dass der Borkenkäfer wenig Entwicklungspotenzial fand.

In den Wäldern im Landkreis Landsberg sind 40 Baumarten zu finden

Positiv fiel auch der Bericht von WBV-Geschäftsführer Martin Mall aus. Die neben umfangreichen einzelbetrieblichen Beratungen angebotenen 25 Informationsveranstaltungen seien alle sehr gut besucht gewesen. Tagesgeschäft der WBV ist die Vermarktung von Holz aus Privatwald. Laut Mall wurden im vergangenen Jahr mehr als 65.000 Festmeter Holz an vorwiegend regionale Kunden verkauft. Der Waldumbau sei in vollem Gange, mittlerweile seien rund 40 Baumarten in den Wäldern des Landkreises zu finden.

Der erst seit Anfang März am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck als Bereichsleiter Forsten tätige Marc Koch stellte das neue Projekt „Strukturverbesserung des Waldes“ vor. Auch ermutigte er die Waldbesitzer, Primärholzenergie sinnvoll zu nutzen, trage dies doch dazu bei, dass Käferholz schnell aus dem Wald gebracht wird. Ein weiterer Appell des 46-Jährigen galt der Waldpflege und der Schaffung von Holzlagerplätzen. Und er warb für einen Besuch des erst vor wenigen Tagen eröffneten Walderlebniszentrums in Grafrath.

Nach den in fünfjährigem Turnus stattfindenden Neuwahlen sind im WBV-Vorstand bekannte und neue Gesichter vertreten. An der Spitze agiert weiterhin Tosso Geisenberger (Lengenfeld). Ihm zur Seite stehen Martin Brennauer (Leeder) und Christian Kriegenhofer (Prittriching). Weitere Mitglieder im Vorstand der kommenden fünf Jahre sind Stefan Mayr (Penzing) und Josef Arnold (Stadl) sowie die beiden „Neuen“: Walter Dirr (Reichling) und Andreas Baur (Ummenhofen). Ebenfalls gewählt wurden die über den Landkreis verteilten Waldobmänner als Ansprechpartner für die Waldbesitzer.

