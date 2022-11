Christmas-House bei Buchloe wird dieses Jahr trotz Energiekrise angeknipst

Nach langer Diskussion steht fest: Das Christmas-House in Lindenberg bei Buchloe leuchtet heuer - trotz Energiekrise. Kleine Abstriche wird es jedoch geben.

08.11.2022 | Stand: 10:11 Uhr

Weihnachtsmusik schallt aus dem Radio in der Garage – im November darf das durchaus noch kritisch beäugt werden. Doch Reiner Lerchenmüller muss sich eben auf das Fest der Liebe einstimmen, wenn er auf dem Dach seines Eigenheims im Buchloer Ortsteil Lindenberg herumturnt und die Weihnachtsbeleuchtung anbringt. Ein bisschen früh für Rentiere, Geschenke und Tannenbäume? Ganz im Gegenteil. Am Christmas-House ist immerhin einiges zu tun und Lerchenmüller und sein Team aus Familie und Freunden ist schon in Verzug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.