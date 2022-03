Umweltfrevel: Müll und Bauschutt bei Lindenberg im Wald abgeladen

Unbekannte nutzen den Wald zwischen Schützenheim und Sternwarte in Lindenberg als Wertstoffhof. Die Polizei Buchloe sucht nach Hinweisen auf den Umweltfrevel.

29.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bauschutt und Hausmüll – wie einen Plastikkorb mit Totenkopf und einen weinroten Sturzhelm – hat ein Unbekannter zwischen dem Schützenheim und der Sternwarte bei Lindenberg im Wald abgeladen. Ein Fahrradfahrer machte die Buchloer Polizei auf die illegale Müllentsorgung aufmerksam.

„So etwas kommt immer mal wieder vor“, sagt Polizeihauptkommissar Bernhard Weinberger. Oft werde Müll auch in der Nähe von Sammelstellen illegal abgeladen. Manchmal lande er – wie in diesem Fall – einfach in der Natur.

Stadt Buchloe muss den Müll entsorgen - auf Kosten der Allgemeinheit

Nachdem der Radfahrer die Polizei über seinen Fund informiert hat, wandten sich die Beamten an die Stadt Buchloe. Die müsse sich, wie Weinberger mitteilt, um die Entsorgung kümmern. „Das zahlt dann wieder die Allgemeinheit“, fügt der Leiter der Buchloer Polizeiinspektion an.

Meistens finden die Ermittler etwas, das sie zum Täter führt. In diesem Fall könnte das beispielsweise der weinrote Sturzhelm sein. Dafür sei die Polizei jedoch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zu dem Umweltfrevel soll es nach Polizeiangaben zwischen Dienstag und Freitag gekommen sein. Am vergangenen Freitag wurde der Polizei eine Sperrmüllablagerung gemeldet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 08241/9690-0 entgegen.

