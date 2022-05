Anton Herz: 32 Jahre lang am Steuer des Oldtimervereins Lindenberg

Der Gründungsvorsitzende des Oldtimervereins Lindenberg Anton Herz übergibt sein Amt an David Lautenbacher. Was der Verein in der Vergangennheit geleistet hat.

Von Bianka Stork

16.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Unter neuer Leitung steht der Oldtimerverein Lindenberg: Bei der Jahresversammlung im Schützenheim Lindenberg stellte Anton Herz nach 32 Jahren als Vorsitzender sein Amt zur Verfügung und tritt in den wohlverdienten „Vereins-Ruhestand“. Zu seinem Nachfolger bestimmten die Mitglieder David Lautenbacher.

