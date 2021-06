Nach den brutalen Messer-Attacken in Wiedergeltingen und Bad Wörishofen herrscht noch immer Rätselraten

Das Rätselraten um mögliche Motive nach den Verbrechen in Wiedergeltingen und Bad Wörishofen hält an. In der Folge wurde Wörishofens Polizei-Chef susendiert.

11.06.2021 | Stand: 07:49 Uhr

Seit gut drei Monaten beschäftigen zwei brutale Tötungsdelikte die Region: Mitte März wurde in Wiedergeltingen ein 51-Jähriger erstochen, ein 50-Jähriger sitzt unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Ende März erschütterte ein besonders brutales Gewaltverbrechen die beschauliche Kurstadt Bad Wörishofen: Ein 27-Jähriger soll seine 35-jährige Lebensgefährtin mit einer Vielzahl von Messerstichen umgebracht haben, Fahnder sprachen von einem regelrechten Blutbad. Der Körper der Frau war mit mehr als zwei Dutzend Messerstichen verstümmelt worden, dabei wurden offenbar mehrere Messer benutzt.