Mann fasst 17-Jähriger an die Brust - Polizei sucht Zeugen

Im Fall der sexuellen Belästigung einer 17-Jährigen in Mindelheim am Samstag bittet die Polizei, dass sich eventuelle Zeugen melden.

03.07.2022 | Stand: 15:25 Uhr

Ein bisher unbekannter Mann hatte der 17-jährigen am Bahnhof in Mindelheim an die Brust gefasst. Nachdem sich die junge Frau von dem Mann abwandte, stieg dieser in einen Zug, der Richtung Günzburg abfuhr. Wer Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Mindelheim unter der Nummer 08261/76850 zu melden.

