Mit dem Birdly Flugsimulator im Fuchstal über New York fliegen

Die ersten virtuellen Flüge über das Fuchstal mit dem Birdly Flugsimulator könnten im Dezember stattfinden. Bisher muss man sich mit auswärtigen Zielen begnügen.

25.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In der Bahnhofstraße 3 in Leeder können Passanten bei einem Blick durch das Erdgeschossfenster den Vogel sehen. Groß und weiß steht er in dem Raum. Obwohl es sich dabei nicht um einen echten Vogel handelt, sollen sich die Nutzer wie einer fühlen: Der „Birdly“ ist ein Flugsimulator. Vorerst dürfen nur Ratsmitglieder, Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeiter Probe fliegen. In Zukunft soll er Schülerinnen, Schüler, Touristen und Touristinnen über das Fuchstal und Unterdießen gleiten lassen.

