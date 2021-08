Mit Wasserstoff von Buchloe nach Augsburg

25.08.2021 | Stand: 12:16 Uhr

Ein Wasserstofftriebwagen soll auf der Bahnstrecke von Augsburg nach Buchloe getestet werden. Geplant ist, dass im Jahr 2023 die ersten Fahrten laufen, wie Staatskanzleichef Dr. Florian Herrmann jetzt mitgeteilt hat.

Staatsregierung, Siemens AG und der Bayerische Regionalbahn (BRB) haben eine Kooperation geschlossen und arbeiten aktuell an der Entwicklung eines Wasserstofftriebwagens, zunächst wird ein Prototyp gebaut.

Wichtige Erkenntnisse gewinnen

Dies sei ein wichtiger Baustein in der bayerischen Wasserstoffstrategie, so Herrmann in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig könne man mit dem Projekt weitere Erkenntnisse zur Brennstoffzellentechnologie im Bahnverkehr gewinnen.

Staatsministerin Carolina Trautner und der Landtagsabgeordnete Johannes Hintersberger begrüßen, dass auf der Strecke Augsburg-Buchloe-Füssen der zweiteilige Triebzug eingesetzt werden soll. Das Bahnland Bayern insgesamt werde davon profitieren.

Bis 2040 sollen alle Züge emmissionsfrei fahren

Der emissionsfreie Schienenpersonennahverkehr soll im Freistaat verkehrspolitisch eine wichtige Rolle spielen. Als erstes Bundesland hat Bayern 2018 ein Konzept dazu entwickelt, bis 2040 sollen alle Personenzüge im Nahverkehr emissionsfrei fahren.

