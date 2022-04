Musikalische Auszeit im Advent

Eine Stunde Auszeit gönnte der Kirchenchor Weicht-Weinhausen den Besuchern seines Konzerts in der Weichter Pfarrkirche St. Vitus. Mit einer abwechslungs- und umfangreichen Liederauswahl sowie mit besinnlichen Texten hatte der Kirchenchor ein beachtliches Programm einstudiert.

Angeregt hatte das Konzert der örtliche Pfarrgemeinderat, der Erlös aus den Spenden kommt der Renovierung der Pfarrkirche zugute.

Andreas Stiegelmeyer, Mitglied der Kirchenverwaltung, gab in seiner Begrüßung einen kurzen Überblick über die Baumaßnahmen. Nur noch für den letzten Renovierungsumfang – die Ausgestaltung des Innenraums und die Wandmalereien – reiche das Budget noch nicht.

Singend und mit Kerzen in der Hand schritt der Chor zur Eröffnung in die Kirche. Mit großer Freude, aber auch in stimmungsvoller Andacht trugen die Sänger und Sängerinnen die 14 ganz unterschiedlichen Stücke vor. Die erste Konzerthälfte war dem Thema Zeit gewidmet. Modernes, aber auch traditionelles christliches Liedgut wie „Eine Zeit für dich“, „Meine Zeit“ sowie „Herr, schenke uns dein Licht“ trug der Chor mit großer, voller Klangkraft vor. Die Texte dazwischen luden zum Innehalten ein: „Wie gehen wir mit der uns gegebenen Zeit um?“.

Die zweite Hälfte des Konzerts war durch Texte und Lieder geprägt, die auf das anstehende Weihnachtsfest vorbereiten, wie das festliche „Tochter Zion“ und zum Abschluss „Wir wünschen Euch frohe Weihnacht“. Begleitet wurde der Kirchenchor von zwei Keyboards und einem Projektensemble, das auch zwei ruhige harmonische Instrumentalstücke spielte.

Das Konzert nutzte Chorleiterin Renate Lutzenberger, um einige Sänger zu ehren: Fritz Lutzenberger, Marianne Trübenbacher und Josef Schmid singen bereits seit 35 Jahren im Kirchenchor, Karl Keller und Josef Dedler seit 30 Jahren und Rosina Huber und Paul Huber wurden für 25 Jahre geehrt. Im Anschluss luden Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung zum Verweilen bei Glühwein, Punsch und Lebkuchen ein.

