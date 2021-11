Ein wahrer Ohrenschmaus: glanzvolle Festmusiken und beliebte Filmtitel im Waaler Festspielhaus

Beim Konzert der Waalhauptener Kapelle erfährt das Publikum viel über die Hintergründe der Stücke. Auch Musik aus "Der Herr der Ringe" erklingt beim Auftritt.

01.11.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Mit dem Auftritt der Musikkapelle Waalhaupten unter Leitung von Dominik Ertl ist der dreitägige und fünfteilige Blasmusik-Marathon im geräumigen, und damit coronatauglichen Waaler Passionsfestspielhaus zu Ende gegangen.

Vorsitzender Elmar Seitz ließ es sich nicht nehmen, im Laufe des Abends ein wenig Rückschau zu halten. Im Sommer 2020 entstand der Gedanke, das Waaler Theatergebäude für Herbstkonzerte zu nutzen.

Die Kapellen aus Blonhofen, Oberostendorf, Jengen, Waal und Waalhaupten beim Blasmusik-Marathon

Vier weitere Blaskapellen – die nun auch heuer allesamt zu hören waren: Blonhofen, Oberostendorf, Jengen, Waal und eben zum Schluss Waalhaupten – wurden ins Boot geholt. Allerdings machte die Corona-Lage die Umsetzung im vergangenen Jahr unmöglich, schließlich gab es noch keine Impfung. Aber die Beteiligten gaben die Idee nicht auf, sondern verschoben den Blasmusik-Marathon ins Jahr 2021 und griff die Organisation im August wieder auf. Alle beteiligten Kapellen haben in nur vier bis fünf Wochen Probenzeit nach sieben Monaten Lockdown und fast zwei Jahren Konzert-Abstinenz ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt, sagte Seitz.

Die Konzertumsetzung war wegen Corona lange schwierig

Im Fall von Waalhaupten sah das wie folgt aus: Zu Beginn setzte die Kapelle mit „Festival Signation“ von Michael Geisler auf festliche, langsam schreitende Intraden-Musik. Im zweiten Stück, „Zadok, the Priest“ von Georg Friedrich Händel wurde dieser glanzvoll-majestätische Gestus ideal fortgesetzt. Evelyn Dörfler führte – nicht das erste Mal – gekonnt und versiert durchs Programm und das Publikum erfuhr in diesem Fall einiges über die musikalischen Gepflogenheiten bei Krönungsevents in Großbritannien, von denen sich viele seit der Barockzeit bis heute erhalten haben.

Weiter ging es mit Filmmusik: Ennio Morricones „The Lady Caliph“ verbreitete als schöne Ballade glaubwürdig Liebe und Leidenschaft. Beim Bariton-Solo überzeugte Jakob Kusterer. Um eher dunklere Gefühle von Schmerz, Trauer und Abschied ging es danach in „Forever Shining“ von James Swearingen, in dem der Komponist nicht zuletzt den Verlust von Blasmusik-Freunden verarbeitete. Das Stück passt gut in die Jahreszeit, so kurz vor Allerheiligen und den weiteren „stillen“ Tagen im November. Bei allem tragischem Moll zu Beginn lässt es aber immer wieder auch in schnelleren, bisweilen galoppierenden Passagen auch hellen, jenseitigen Optimismus durchscheinen. Den Schlagwerkern bot es zugleich interessante Stabspiel-Aufgaben.

Liebe, Leidenschaft und Tragik: Der Auftritt in Waal hatte so einiges zu bieten

„Sympatria“ von Thomas Asanger beschäftigte sich als nächster Programmpunkt musikalisch mit dem Begriff „Heimat“ – verstanden einfach als „der Ort, wo man sich wohlfühlt“. Der glanzvolle Konzertmarsch erinnerte in seinem Verlauf hier und da als weit entfernte Variation ein wenig an das Deutschlandlied, ohne dieses jemals allzu offensichtlich zu zitieren. Der Schluss fiel kurz, knackig und damit durchaus etwas überraschend aus.

Die „Saga Imperiale“, wiederum von Michael Geisler, bezog sich in seinem glanzvoll gehaltenen Charakter ein wenig auf das Eingangsstück, war aber unter dem Strich doch deutlich kontrast- und farbenreicher, bezog auch volksmusikalisch-deftige Elemente mit ein. Inspirierender Hintergrund war, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer erfuhren, eine Sage aus dem Kaiserbachtal.

Die Waalhauptener Kapelle spielte auch oscarprämierte Filmmusik aus "Der Herr der Ringe"

Der wahrscheinlich bekannteste Programmpunkt war „Lord of the Rings“ von Howard Shore in einem Arrangement von Frank Bernaerts. Die Waalhauptener Musikerinnen und Musiker intonierten die oscar-gekrönte Filmmusik so aus einem Guss, dass sich das Publikum problemlos ins friedvolle „Auenland“ versetzt sah.

Idealer Schluss zu Corona-Zeiten war dann das „Kia hora te marino“ von Christopher Tin: ein musikalischer Gruß der neuseeländischen Maori, etwa mit der Bedeutung „Möge es dir gut gehen – bleib gesund“, eingekleidet in reizvolle Südsee-Rhythmen.

Eine erhabene Stimmung begleitete sicher so manchen noch auf dem Heimweg – nach „Highland Cathedral“ als Zugabe – und die Hoffnung auf ein möglichst weitgehend wieder „normales“ Jahr 2022 in der Blasmusik – und natürlich auch anderswo.

