Musikverein Jengen bietet beim Jahreskonzert Kino für die Ohren

Musikverein Jengen überzeugt bei seinem Jahreskonzert mit anspruchsvollem Programm. Das Publikum erfährt, warum die Welt hinter Kempten noch nicht zu Ende ist.

30.11.2022 | Stand: 05:03 Uhr

„Unsere Fantasie ist die schönste Eigenschaft, die wir Menschen haben“, sagte einst der Allgäuer Komponist Kurt Gäble. Mit dem vergnügt, verträumten Stück „Fantâsia“ aus Gäbles Feder eröffnete die Jugendkapelle Jengen-Weicht-Ketterschwang-Westendorf das Jahreskonzert des Musikvereins Jengen in der Gemeindehalle.

Unter Leitung von Jonas Fischer überzeugten die jungen Musikerinnen und Musiker auch mit Kompositionen von Johnnie Vinson und Alexander Pfluger und offenbarten damit ihre Begeisterung für die Musik.

Musikverein Jengen tritt in der adventlich geschmückten Turnhalle auf

„Kino für die Ohren“ bot im Anschluss der Musikverein Jengen den zahlreichen Gästen in der adventlich geschmückten Turnhalle. In dem von Otto M. Schwarz komponierten Stück „Around the World in 80 Days“ nahm die Blaskapelle unter Leitung von Robert Schmid die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine abenteuerliche Reise, die Jules Vernes in seinem Roman beschrieb. Bei diesem anspruchsvollen Arrangement zeigte die Kapelle ihr Können.

Die verschiedenen Register des Blasorchesters erzeugten musikalische Bilder vor dem inneren Auge. Mit dem ruhigen, sinfonischen Werk „Ammerland“ von Jacob de Haan wurde das Publikum eingeladen, sich in die Gegend rund um das Zwischenahner Meer hineinzuträumen. Dies gelang mit leisen, tragenden Melodien der Mittelstimmen. Einen Kontrast dazu boten Stücke wie „African Symphony“ von Van McCoy und „Last Call“ von Otto M. Schwarz.

„Beim afrikanischen Rhythmus rührt sich was“, meinte Alfred Nikolaus Müller, der als Moderator unterhaltsam durch den Abend führte. Bei der „afrikanischen Sinfonie“ gaben denn auch die Trommeln den Rhythmus für das heitere Lied vor.

„Die Welt geht weit bis hinter Kempten raus.“

Durch funkige Elemente zeichnete sich „Last Call“ aus. Die einzelnen Instrumentengruppen präsentierten dabei ihre jeweiligen Stärken. Fans von Filmmusik kamen bei der „Indiana Jones Selection“ voll auf ihre Kosten. Das Werk von John Williams, arrangiert von Hans van der Heide, begann mit der bekannten Melodie „Raiders March“ und endete mit einem gefühlvollen Solo des Altsaxofons. Majestätische Fanfaren malten in der dynamischen Komposition von Rossano Galante „Beyond the Horizon“ musikalische Bilder an den Horizont – oder wie Müller das Stück ankündigte: „Die Welt geht weit bis hinter Kempten raus.“

Von dem atemberaubenden Naturschauspiel der Berge ließ sich Tonmeister Kurt Gäble bei „Klang der Alpen“ inspirieren. Der Jengener Musikverein setzte mit dieser Komposition einen weiteren Glanzpunkt des Abends. Modern wurde es bei dem Stück „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ von Alexander Maurer. Bekannt durch die „Kaiser Musikanten“ auf YouTube sorgte der zackige Marsch, arrangiert von Martin Scharnagl, für gute Stimmung im Saal.

Stephan Gehring ehrt langjährige Mitglieder des Musikvereins Jengen

Mit diesem facettenreichen Programm stellten die Musikerinnen und Musiker ihr Potenzial eindrücklich unter Beweis. Einige von ihnen wurden in diesem festlichen Rahmen für besondere Leistungen geehrt von Stephan Gehring, Vertreter des ASM Bezirks 5 Kaufbeuren: Jakob Martin erhielt die silberne Anstecknadel für die bestandene Bläserprüfung D2. Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden Johannes Haug (zehn Jahre), Franziska Denzinger, Stefanie Lässer, Cordula Meder und Jacqueline Seibold (alle 15 Jahre) mit einer Urkunde geehrt. Auf 40 Jahre beim Musikverein Jengen kann Andreas Bersch zurückblicken.

Lesen Sie auch: St. Martin ist nicht mehr ganz dicht - Jengener Kirche muss aufwendig saniert werden