Mehrfach war ein dumpfes Brummen über Buchloe und der Region zu hören. Aufgrund der Wolken war aber kein Flugzeug zu erkennen. Was steckt dahinter?

09.01.2022 | Stand: 19:49 Uhr

Es war eigentlich kein Flugzeug zu sehen. Die Wolken verdeckten den Himmel. Doch zu hören war am vergangenen Dienstagvormittag über der Region ein deutliches Brummen. Es war kein Knall, wie wenn ein Kampfflugzeug die Schallmauer durchbricht. Es handelte sich um ein dumpfes, lang anhaltendes Geräusch. Es klang nicht wirklich schnell, aber es kehrte immer wieder – und zwar in regelmäßigen Abständen. Was steckt dahinter?