Direktvermarktung „FuXStrom“ wird eingestellt

Die Direktvermarktung aus Fuchstal gibt es seit 2019. Doch der Plan, Strom aus lokalen Quellen zu liefern, scheitert an der Realität. Zum Jahresende ist Schluss.

01.12.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Aus für den FuXStrom aus dem Fuchstal: In einer Mitteilung informierte der Regionalstromvermarkter „RegioGrünStrom“ aus Markt Erlbach in Mittelfranken die betroffenen Haushalte über die in Absprache mit der Gemeinde erfolgte Einstellung dieses Angebotes. Zur Begründung wurde auf zu hohe Kosten verwiesen. Seit Januar 2019 war es in Fuchstal und Unterdießen möglich gewesen, Strom zu beziehen, der ausschließlich aus örtlichen Photovoltaikanlagen stammte und dessen Vertrieb das Unternehmen aus Mittelfranken übernommen hatte.

