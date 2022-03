Neue Unterkünfte in Unterdießen: Lebenshilfe Landsberg baut barrierefrei

Zwei neue Gebäude mit insgesamt neun Mietwohnungen entstehen für 1,3 Millionen Euro in Unterdießen. Die Häuser sollen besondere Kriterien erfüllen.

01.03.2022 | Stand: 05:12 Uhr

Die Lebenshilfe Landsberg plant im Wiesenweg in Unterdießen zwei Neubauten mit insgesamt neun Mietwohnungen zu errichten.

Dazu hat die Regierung von Oberbayern staatliche Fördergelder in Höhe von fast 1,3 Millionen Euro bewilligt. Davon werden rund 140.000 Euro als Zuschüsse und der Rest als zinsgünstige Förderdarlehen ausbezahlt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf knapp 3,5 Millionen Euro, teilt die Regierung mit.

Vor allem einkommensschwache Haushalte sollen profitieren

In einem Gebäude sind laut Presseerklärung vier Wohnungen für Menschen mit Behinderung vorgesehen, der zweite Neubau ist als Mehrgenerationenhaus geplant. Mit dem Projekt sollen vor allem Wohnungen für einkommensschwächere Haushalte geschaffen werden. Die Wohnungen sind in allen Geschossen barrierefrei gestaltet und erreichbar, sodass sie sich auch für Personen eignen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

