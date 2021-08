In Buchloe entstehen 40 neue Wohnungen. Der Preis: enormer Flächenverbrauch. Unsere Autorin findet, dass Bauherren und Stadt neue Wege gehen müssen.

11.08.2021 | Stand: 17:33 Uhr

Vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 37 Wohnungen werden in den nächsten Jahren an der Mindelheimer und der Amberger Straße in Buchloe entstehen – und dazu 76 Stellplätze, oberirdisch als Garagen, Carports und Parkplätze. Wie viel Fläche dafür nötig ist, kann sich vermutlich jeder vorstellen.