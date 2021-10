Noel Schmid ist nun der Fuchs beim Radfahrverein Buchloe

Der RV Buchloe beendet seine Saison mit einer spaßiger Verfolgungsjagd im Hausener Wald. Michael Loske macht es den Jägern nicht einfach, wird aber gestellt.

25.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Das Radeljahr ist gelaufen, und die Saison endete beim RV Adler Buchloe mit einer traditionellen Veranstaltung. 1912 wurde der Radfahrverein gegründet. Seitdem widmet er sich der Jugendarbeit und veranstaltet Trainingseinheiten. Die Krönung sind die jährlichen Touren mit Rennrad oder Mountainbike zu besonderen Zielen. Während Radrennen nicht mehr im Fokus stehen und auch Corso-Umzüge eher selten besucht werden, hat sich eine Veranstaltung über all die Jahre gehalten: die Fuchsjagd.

Zehn Minuten Vorsprung für den Fuchs bei Verfolgungsjagd auf dem Rad

Dabei versucht derjenige, der als amtierender Fuchs in der Vereinschronik steht, sich in einem abgegrenzten Waldstück über die Zeit zu retten, ohne von seinen Häschern gefunden zu werden. So auch Michael Loske, der heuer mit zehn Minuten Vorsprung in den Hausener Wald startete. Die Meute aus überwiegend jugendlichen Bikern folgte mit ihren Rädern, verteilte sich im Revier – und tatsächlich konnte ihn einer stellen. Loske gelang dann zwar kurzzeitig die Flucht. Jedoch in der Nähe des Schützenheims, wo er nach der vereinbarten Zeit ankommen musste, gab es keinen Ausweg mehr. Noel Schmid hielt ihn fest, wodurch der amtierende Fuchs seinen Titel verlor.

Für die Hartgesottenen geht das Radeln auch im Winter weiter

Nach der Rückkehr zum Vereinsheim überreichte Peps Gehrle ihm feierlich den Pokal zum Fuchs des Jahres 2021. Zugleich ist Noel Schmid ein Namens-Wimpel am Fuchsschwanz des RVA sicher. Für jedes der Fähnchen, die Michael Loske als Spur ausgelegt hatte und das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückbrachten, bekamen sie einen kleinen Geldpreis. Mit Würstchen und Kuchen endete die Fuchsjagd – und damit auch offiziell die Radsaison. Die Hartgesottenen unter den RVA-Mitgliedern radeln freilich aber auch im Winter.