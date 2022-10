Nordbayern-Wochenende für die Buchloer Piraten

Der ESVB empfängt am Freitag den Oberpfälzer Bayernliga-Konkurrenten aus Amberg. Am Sonntag müssen die Gennachstädter im oberfränkischen Pegnitz antreten.

28.10.2022 | Stand: 05:23 Uhr

Mit den Wildlions des ERSC Amberg und den Icedogs aus Pegnitz haben die Eishockey-Cracks des ESV Buchloe am Wochenende in der Bayernliga zu tun. Nach dem ersten Auswärtssieg der Piraten vergangenen Sonntag in Geretsried will die Truppe von Trainer Christopher Lerchner diesen Schwung mitnehmen, um weitere Punkte aufs Konto zu bekommen.

Heimspiel des ESVB am Freitag gegen den ERSC Amberg

Die vom Papier her schwierigere Aufgabe dürfte wohl das Heimspiel am Freitag, 28. Oktober, ab 20 Uhr gegen den ERSC Amberg sein, der mit elf Punkten schon fünf Zähler mehr gesammelt hat als die Buchloer. Aber auch das Auswärtsspiel beim Liganeuling Pegnitz am Sonntag, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr ist keine einfache Angelegenheit. Zwar belegt der Aufsteiger aktuell nur den vorletzten Tabellenplatz, doch im offenen Pegnitzer Eisstadion gelten immer eigene Gesetze.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Ein Sieg fürs Selbstvertrauen war der hart erarbeitete Dreier für die Buchloer in Geretsried. Denn während die Piraten zwei Tage zuvor zu Hause bei der 0:4-Niederlage gegen Schongau vor allem offensiv noch mit reichlich Ladehemmung zu kämpfen hatte, zeigten sie bei den Riverrats eine kämpferisch geschlossene Mannschaftsleistung, und belohnten sich mit einem 4:1-Erfolg. Dieser soll nun Auftrieb für das nächste schwere Heimspiel geben, zu dem die Freibeuter einen alten Bekannten erwarten.

Viermal spielte Buchloe vergangene Saison gegen Amberg

Denn mit den Wildlions Amberg kreuzte der ESVB in der Vergangenheit immer wieder die Schläger. Besonders die Aufstiegsrundenduelle zu Landesligazeiten sind noch vielen in Erinnerung. In der vergangenen Saison traf man gleich viermal aufeinander. Nur eines dieser vier Duelle konnten die Buchloer für sich entscheiden – und das auch, weil der ERSC eine ganz starke jüngste Bayernligasaison gespielt hat.

Diese endete erst im Halbfinale. Gegner war der spätere Meister Klostersee. In die aktuelle Spielzeit sind die Amberger mit bislang vier Siegen wieder ordentlich gestartet. Um gegen die Löwen bestehen zu können, brauchen die Buchloer also eine mindestens genauso engagierte Leistung wie in Geretsried.

Beim Spiel in Pegnitz könnte das Wetter zum Unsicherheitsfaktor werden

Ebenfalls kein Zuckerschlecken dürfte das Sonntagsspiel in Pegnitz werden. Das liegt zum einen an der langen Anreise. Der Landesligaaufsteiger wird zum anderen verbissen um jeden Puck kämpfen, um selbst den ersten Saisonsieg feiern zu können. Denn bisher gab es nur Niederlagen für den ECP.

Die Buchloer müssen sich also auf eine kampfbetonte Partie und gegebenenfalls auf besondere äußere Umstände einstellen, denn die Pegnitzer Eisarena besitzt kein Dach. So spielten die Piraten dort in der Vergangenheit schon bei Regen oder heftigem Schneefall. Schnee ist für Sonntag zwar nicht angekündigt, dafür aber milde Temperaturen, was für weiches Eis und reichlich Nebel auf der Eisfläche sorgen kann. Die Buchloer müssen also viel investieren, um am Wochenende den zweiten Auswärtssieg in Serie zu holen.

Lesen Sie auch: Dieses Duo steckt hinter dem neuen "Stockcheck"-Podcast