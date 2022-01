Ofenrohr setzt Jugendtreff in Frankenhofen in Brand

Jugendliche wollen den Neujahrstag gemütlich in einer Hütte in Frankenhofen ausklingen lassen. Plötzlich qualmte die Holzverkleidung.

02.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Den ersten Tag im neuen Jahr wollten fünf junge Leute in einer Hütte im Hochweg in Frankenhofen (Landkreis Unterallgäu) gemütlich ausklingen lassen. Doch daraus wurde nichts.

Qualm drang aus der Holzverkleidung

In der Hütte wurde ein Ofen mit Holz befeuert, kurz darauf drang Qualm wie aus der Holzverkleidung. Sofort wählten die Jugendlichen die 112 – die Freiwilligen Feuerwehren aus Schlingen und Bad Wörishofen rückten mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen an, um das Feuer einzudämmen und Schlimmeres zu verhindern.

Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro, niemand verletzt

Laut Polizei war die Brandursache ein in der Wand verbautes Ofenrohr – es war so heiß geworden, dass es die umliegende Dämmwolle entzündete. Verletzt wurde niemand. An der Hütte brannten Teile der Holzfassade und der Dachstuhl an. Beschädigt wurde auch das Interieur, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro entstand, wie die Polizei schätzt.