Gennach und Hühnerbach im Ostallgäu sind bayernweit am schönsten

Die Ostallgäuer Gewässer in der Gemeinde Jengen sind laut Umweltministerium „ausgezeichnete Bäche“. Wie sich Hochwasserschutz und Renaturierung bewähren.

07.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In Eurishofen sind die drei Preisträger des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Bäche 2023“ des Bayerischen Umweltministeriums geehrt worden. Und das hatte seinen Grund, hatten doch die Gennach und der Hühnerbach in Jengen unter 33 Teilnehmern Platz eins gemacht – vor Bächen in Niederbayern und Oberfranken.

