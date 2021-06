Parteiverkehr im Buchloer Rathaus ist wieder möglich

Nur für das Einwohnermelde- und Passamt in Buchloe ist nach wie vor ein Termin nötig. Wie man an einen Termin kommt.

09.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Ohne vorherige Terminvereinbarung können Bürgerinnen und Bürger wieder in die Rathäuser in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buchloe kommen. Diese sind seit Anfang Juni für den Parteiverkehr zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Weil jedoch das Besucheraufkommen im Einwohnermelde- und Passamt der VG Buchloe derzeit sehr hoch ist, bittet die Verwaltung darum, dort weiterhin einen Termin zu vereinbaren.

Bessere Vorbereitung ist möglich

Dadurch können insbesondere Wartezeiten vermieden werden, teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Zudem könne nach einer Terminvereinbarung eine zügigere Bearbeitung der jeweiligen Anliegen vorbereitet werden.

Termine für das Einwohnermelde- und Passamt der VG können wie folgt vereinbart werden:

Einwohnermeldeamt: per Telefon unter 08241/5001-19 und -59 oder per E-Mail an ewo@buchloe.de

Das Passamt ist zu erreichen unter der Telefonnummer: 08241/5001-20. Besucher sollten in den Rathäusern die üblichen Hygienemaßnahmen einhalten.

