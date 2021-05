Partnerklasse für Waaler Grundschule

Kooperation mit Josef-Landes-Schule Kaufbeuren ab September geplant. Markt Waal zahlt die Ausstattung des Klassenzimmers.

11.05.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Eine Partnerklasse der Josef-Landes-Schule aus Kaufbeuren zieht zu Beginn des kommenden Schuljahrs im September in ein Klassenzimmer der Waaler Grundschule ein. In dieser Klasse werden Kinder mit Förderbedarf beschult, die zwei Klassen in drei Jahren absolvieren. Danach ist geplant, dass die Kinder den normalen Schulunterricht besuchen. In der jüngsten Sitzung des Waaler Gemeinderats stimmten die Mitglieder einem entsprechenden Mietvertrag mit der Stadt Kaufbeuren zu und beschlossen, die Kosten für die Ausstattung des Klassenzimmers zu übernehmen.