Pfarreiengemeinschaft Lamerdingen kommt zum Buchloer Verbund

07.08.2022 | Stand: 05:08 Uhr

Mit einem festlichen Gottesdienst in der Lamerdinger Kirche St. Martin und einem Stehempfang im und um das Dorfgemeindehaus, gestaltet vom örtlichen Musikverein, verabschiedete die Pfarreiengemeinschaft Pfarrer Andreas Pela, der in den Ruhestand geht.

Dabei ging es jedoch nicht nur um einen Abschied, sondern auch um einen Neubeginn. Denn Ende August wird die bisherige Pfarreiengemeinschaft Lamerdingen mit den Pfarreien Lamerdingen, Dillishausen, Groß- und Kleinkitzighofen Teil der Pfarreiengemeinschaft Buchloe. Die Gesamtleitung liegt dann beim dortigen Stadtpfarrer Dieter Zitzler. Pela wird ihn als Ruhestandsgeistlicher bei der Seelsorge weiterhin unterstützen.

Pfarrer Pela war seit 2009 in Lamerdingen tätig

Beim Gottesdienst blickte Pela auf seine Zeit in Lamerdingen zurück, wo er seit 2009 tätig war, und stellte seine Urlaubsvertretung, Pfarrer Augustine A. Uzodigwe aus Nigeria vor. Gerührt wirkte Pela bei seiner Predigt. „Die Stunde des Abschieds ist da“, sagte er. Zugleich gelte es, sich von Lamerdingen als selbstständige Pfarreigemeinschaft zu verabschieden. „Ich hoffe, weder das eine noch das andere ist ein grobes Drama.“

Im Rückblick auf die vergangenen 13 Jahre fasste er seine Aufgabe in einem Satz zusammen: „Ein Pfarrer ist, wie viele von Ihnen, in erster Linie ein Gottsucher.“ Darin könne der heilige Martin als Patron der Lamerdinger Kirche ein Vorbild sein. Im Hinblick auf seine Hobbys wie Gärtnern und Handwerken sehe er sich „als einen einfachen Arbeiter im Garten oder im Hof“. Pela schloss seine Predigt mit dem Dank an alle, mit denen er seit 2009 zusammenarbeiten durfte. Er sagte aber auch: „Ich möchte heute um Verzeihung bitten, wenn ich jemanden beleidigt habe“ oder „irgendwelches Leid verursacht habe.“

46 Ministranten aus allen Lamerdinger Pfarreien wirken bei Abschied mit

Bereits Wochen vor dem Gottesdienst hatten sich Pelas Pfarreien zusammengetan, um die Verabschiedung feierlich zu gestalten. Die Lamerdinger Kirche war festlich geflaggt, es gab einen Kirchenzug mit nicht weniger als 46 Ministranten aus allen Pfarreien. Die Kirchenmusiker aus den vier Orten stellten gemeinsam die Gestaltung des Gottesdienstes auf die Beine: Die Kirchenchöre aus Groß- und Kleinkitzighofen sangen festliche Chorsätze, wechselweise dirigiert von Isolde Jousma und Lucia Buch. An der Orgel spielte Alexandra Szabo (Dillishausen), und Wolfgang Merk (Trompete) aus Lamerdingen sowie Lucia Buch (Violine) sorgten für weitere strahlende Instrumentalfarben.

Die Auswahl der Stücke war ganz auf den aus Polen stammenden Pela und seine kirchenmusikalischen Vorlieben abgestellt: So erklang unter anderem das Lied von der „Schwarzen Madonna von Tschenstochau“. Ein besonderes musikalisches Geschenk hatten sich die Chorsänger für das „Te Deum“ kurz vor dem Auszug aufgehoben: Nach den beiden Strophen auf Deutsch intonierten sie eine Strophe auf Polnisch. Pela hielt überrascht an und schaute neugierig bei den Chorsängern in die Noten, ob da wirklich stand, was er hörte.

Pfarrer Pela verbirngt "Lebensabend in Lamerdingen"

Bürgermeister Manuel Fischer begann seine Laudatio mit dem Bibelwort „Alles hat seine Zeit“ und nun sei es an der Zeit, feierlich Abschied zu nehmen. Er dankte Pela für sein „unverwechselbares Profil“ sowie dafür, dass er seinen „Lebensabend in Lamerdingen“ verbringen werde. Als Geschenke für den Ruhestand erhielt der Geistliche die „Lamerdinger Chronik“ und das „Dillishausener Heimatbuch“ überreicht, die Chroniken von Groß- und Kleinkitzighofen würden nachgereicht, sobald sie fertiggestellt sind. Gabi Fischer als Kleinkitzighofener Pfarrgemeinderatsvorsitzende dankte Pela im Namen der Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen der vier Pfarreien. Sie überreichte Pela ein neues Stundenbuch, Einkaufsgutscheine und ein Fotobuch mit Eindrücken aus den vergangenen 13 Jahren.

