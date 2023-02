Hubschraubereinsatz nach Unfall zwischen Bronnen und Erpfting

Es ist Mitten in der Nacht, als ein 34-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkommt. Das Auto überschlägt sich mehrfach. Der Hubschrauber muss kommen.

17.02.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Ein 34-jähriger Mann fuhr um 1.20 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinem Dienstwagen von Bronnen in Richtung Erpfting. Kurz vor Steigmähder geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach in einer Wiese.

Über E-Call des Fahrzeugs wurde automatisch die Rettungsleitstelle alarmiert. Der Fahrer musste schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

50 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Bei der Bergung und Unfallaufnahme unterstützten die freiwilligen Feuerwehren aus Buchloe und Waal mit rund 50 Einsatzkräften. Zur Unfallursache kann die Polizei noch keine Aussage treffen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen nicht vor.