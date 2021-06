Premierensaison: Buchloer radeln bisher knapp 67.000 Kilometer

Buchloe beteiligt sich heuer zum ersten Mal am Stadtradeln. Bisher absolvierten die Bürger knapp 67.000 Kilometer. Wer die stadtinterne Rangliste anführt.

30.06.2021 | Stand: 05:48 Uhr

Endspurt beim Stadtradeln. Noch bis Samstag, 3. Juli, läuft die Aktion, an der sich in diesem Jahr erstmals auch die Stadt Buchloe beteiligt. Seit dem Auftakt am 13. Juni wurden von den Buchloerinnen und Buchloern 66.799 Kilometer (Stand: Dienstagvormittag) gestrampelt – das entspricht laut Stadtradeln-Homepage einer CO2-Vermeidung von zehn Tonnen. In der Rangliste liegt die Stadt Buchloe derzeit deutschlandweit auf Platz 388, in Bayern auf Rang 58. Bei den Kommunen mit 10.000 bis 49.999 Einwohnern auf Rang 24 (in Bayern) beziehungsweise 194 (in Deutschland).