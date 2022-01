Der Prozess zu dem Mord an einer Frau in einem einstigen Kurheim in Bad Wörishofen geht weiter. Der Anwalt kündigt eine Erklärung für den Tatverdächtigen an.

10.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war das schlimmste Gewaltverbrechen, das die Kneippstadt in den vergangenen Jahren schockiert hat: In einem wahren Blutrausch soll laut Staatsanwaltschaft der 28-jährige Bulgare Rusi I. in der Nacht des 28. März 2021 gegen 1 Uhr seine Lebensgefährtin Velina F. (35) umgebracht haben.