Diesen Buchloer Supernasen entgeht keine heiße Spur

Teams des Schäferhundevereins Buchloe schließen Saison mit tollen Prüfungsergebnissen ab. Hundeführerinnen lernen Neues über Sprengstoff- und Rauschgiftsuche.

03.12.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Drei Teams des Schäferhundevereins Buchloe haben die Prüfungssaison 2022 erfolgreich abgeschlossen. Beim befreundeten Schäferhundeverein Friedberg trat Gabriele Berchtold mit ihrer „Wera von der Egauquelle“ zur ersten Fährtenhundeprüfung an und freute sich, dass Hund und Hundeführerin trotz Anspannung die Nerven behielten und erfolgreich abschließen konnten. Damit ist die Grundlage für die nächsthöheren Prüfungsstufen gelegt.

Vier Gegenstände werden versteckt

Eine besondere Herausforderung – sowohl im intensiven Training, als auch in der Prüfung selbst – stellt die große „Fährtenhundeprüfung 1“ dar. Durch eine fremde Person, den sogenannten „Fährtenleger“, werden auf einer Länge von 1200 Schritten sechs Winkel und sieben Schenkel ausgearbeitet, auf denen vier Gegenstände versteckt werden, die nicht größer als 10 mal 3 Zentimeter sein dürfen. Als besondere Erschwernis kreuzt eine zusätzliche fremde Person die Fährte und legt damit eine sogenannte Verleitung.

Hasen, Katzen, Rehe und Füchse verfälschen die Spuren

Erst nach zwei Stunden Liegezeit darf der Hund mit der Suche beginnen. Wenn man bedenkt, dass sich auf den Wiesen- und Ackerflächen auch Hasen, Katzen, Rehe und Füchse tummeln, ist es für die hochsensible Hundenase eine Höchstleistung, dieser Fährte konzentriert und fehlerfrei zu folgen. Kommt der Hund an einem der versteckten Gegenstände an, muss er diese seinem Hundeführer anzeigen, indem er sich ohne zusätzliches Kommando hinlegt.

Richter Norbert Schulz: "Hervorragende Sucharbeit"

Dr. Christiane Reerink wagte sich mit „Celia vom Jakobsfeld“ das erste Mal an diese große Fährtenhundeprüfung IFH 1. Mit 92 von 100 möglichen Punkten erreichte sie das Prädikat „sehr gut“. Ihre Vereinskollegin und Vorsitzende des Schäferhundevereins Buchloe Brigitte Fischer trat mit ihrem „Frankie“ in der gleichen Disziplin an und durfte sich mit 98 Punkten über das Prädikat „vorzüglich“ freuen. Richter Norbert Schulz bescheinigte beiden Hunden eine hervorragende Sucharbeit. Beide Teams haben sich so für die Bayerischen Landesgruppenprüfun 2023 qualifiziert.

Workshop über den Schutzhundesport

Als besonderes Highlight konnte der Schäferhundeverein den Leiter der „K9 Spürhundeschule“ André Brendler zu einem Workshop begrüßen. Brendler ist mit seinen Hunden international im Personenschutz, bei der Sprengstoff- und Rauschgiftsuche im Einsatz. Zuletzt war er beim Spiel der NFL in der Allianz-Arena in München für die Sicherheit mit verantwortlich. Die Teams aus Buchloe und befreundeten Vereinen konnten zwei Tage lang speziell im Schutzhundesport von den Erfahrungen Brendlers profitieren. Ein besonderer Augenmerk lag dabei auf der Aus- und Weiterbildung der Schutzdiensthelfer, die eine besonders große Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der Hunde in dieser Sportart tragen.

Für den 11. Dezember lädt der Schäferhundeverein Buchloe um 10 Uhr zu einer Mitgliederversammlung mit einer kleinen Jahresabschlussfeier ein.