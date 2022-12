Auseinandersetzungen eskalieren: Männer prügeln sich in Bad Wörishofen und Türkheim

In Bad Wörishofen und Türkheim ist es zu zwei Prügeleien gekommen. Dabei verlor ein Jugendlicher einen Teil seines Zahns.

06.12.2022 | Stand: 12:07 Uhr

In Bad Wörishofen ist am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein Streit zwischen einem 55-Jährigen und einem 49-Jährigen eskaliert. Auslöser des Streits war laut Polizei, dass der 49-Jährige den 55-Jährigen beim Vorbeigehen anrempelte.

Es entwickelte sich zunächst nur ein verbaler Streit. Als der 55-Jährige dann in sein Auto gestiegen war, kam der andere Mann, öffnete die Fahrertür und schlug ihm ins Gesicht. Anschließend fuhr er mit seinem Auto davon. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Ebenfalls am Montagabend verlor ein 18-Jähriger im Gerangel mit einem 17-Jährigen einen Teil von seinem Zahn. Später geriet der 17-Jährige in eine Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter im Bereich der Kirche. (Lesen Sie auch: Jugendliche geraten nach Baggerseeparty in Ruderatshofen in Streit)

Der unbekannte Täter verpasste dem 17-Jährigen einen Schlag ins Gesicht. Kurz darauf trafen der 17-Jährige und der 18-Jährige erneut aufeinander, wobei der 18-Jährige den 17-Jährigen mit einem Schlag ins Gesicht verletzte. D

er 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst anschließend in eine nahegelegene Klinik gebracht. Sowohl der 17-Jährige als auch der 18-Jährige waren betrunken. Die genaueren Umstände muss die Polizei noch ermitteln.