Punkteteilung im Lokalderby: FC Buchloe spielt 2:2

FC Buchloe und BSK Olympia Neugablonz trennen sich 2:2 unentschieden. Trotz klarerer Möglichkeiten für Buchloe geht das Remis in Ordnung.

28.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Geteilt haben sich die Fußballer des FC Buchloe und die Gäste aus Neugablonz beim 2:2 die Punkte. Vorsichtig starteten beide Mannschaft in die Kreisliga-Begegnung. Insgesamt stand die Abwehr der Heimelf stabil und ließ zunächst nicht viel zu. In der 40. Minute dann ein Lapsus in der Hintermannschaft der Gäste: Etwas bedrängt spielte der Abwehrspieler des BSK zum Torhüter und der nimmt den Ball mit der Hand auf. Schiedsrichter Matthias Kocher entscheidet auf indirekten Freistoß für den FC Buchloe am Fünf-Meter-Eck. Luca Sigl ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause.

Etwas schlampig vergeben

In der 52. Minute stend Luca Sigl alleine vor dem Torhüter der Gäste, vergab aber etwas schlampig. Fast im Gegenzug fiel dann der Ausgleich: Torjäger Benjamin Maier wird halblinks freigespielt und traft mit seinem starken linken Fuß unerreichbar für Torhüter Marco Plank.

Minuten später dann die erneute Führung für den FCB: Nach einem feinen Zuspiel von Dominik Zinner traf Manuel Scherers flach ins lange Eck. In der 73. Minute dann der Ausgleich durch den Torjäger der Gäste: Ein weiter Ball wurde etwas vom Winde verweht, der Gästestürmer setzte nach und traf abgefälscht und mit Unterstützung des Innenpfostens ins Tor.

FC Buchloe steckte nicht auf

Doch die Heimelf steckte nicht auf. Murat Pamuk eroberte die Kugel und setzte einen Fernschuss nur um Zentimeter am oberen Toreck vorbei. In den Schlussminuten wurde es dann noch einmal turbulent. Zunächst trafen die Gäste nur den Pfosten und der Nachschuss wurde von der Heimabwehr abgeblockt. In der Nachspielzeit traf Loris Hoti für den FCB mit einem strammen Schuss aus 20 Metern nur die Unterkante der Latte. Doch statt ins Tor springt das Leder zurück ins Feld. Wenn man das ganze Spiel betrachtet geht das Remis in Ordnung, obwohl die Heimmannschaft die klareren Möglichkeiten hatte.

Für den FCB spielten: Marco Plank, Michael Keller, Valentin Müller, Thomas Winter, Patrick Zinner, Marcel Halder, Patrick Bail, Dominik Zinner, Manuel Scherers, Luca Sigl, Murat Pamuk.

Für den FCB II gab es im ersten Spiel der Punkterunde gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren II nichts zu holen Die Gäste waren einfach die bessere Mannschaft. Trotzdem gab es nur eine knappe Niederlage mit 1:2. Den Treffer erzielte Urs Schall.