Auf unbekanntem Terrain ausreichend Raum und Zeit geben

In Buchloe soll ein seniorengerechtes Quartiersmanagement installiert werden. Damit das langfristig klappt, benötigen die Verantwortlichen ausreichend Zeit.

22.09.2022 | Stand: 18:34 Uhr

Aktuell leben in Buchloe etwas mehr als 2600 Menschen, die 66 Jahre oder älter sind – Tendenz steigend. Dass es da einen Quartiersmanager braucht, der Hilfsangebote für Senioren schafft und die bereits bestehenden Projekte koordiniert, steht außer Frage. Und dass die Stellen nicht nach vier Jahren wieder eingestampft werden darf, ist ebenfalls klar.

Es braucht Zeit, beständige Strukturen zu schaffen, die langfristig funktionieren – vor allem, wenn man sich auf unbekanntes Terrain vorwagt.

So klappt es auch langfristig mit der Seniorenfreundlichkeit in Buchloe

Zwar gibt es bereits ähnliche Konzepte, wie in Bidingen oder Irsee, es muss sich aber erst noch herausstellen, wie das Ganze in Buchloe aussehen wird. Gerade deshalb muss dem Quartiersmanagement ausreichend Raum zugestanden werden, ohne dass das Damoklesschwert der Befristung stetig über ihm schwebt.

Spätestens wenn klar ist, dass es in die richtige Richtung geht, dass Ehrenamtliche, Angehörige, Fachkräfte und Quartiermanagement an einem Strang ziehen, ist die Stelle unbefristet zu besetzen. Nur so kann das Ganze wirklich nachhaltig funktionieren.

